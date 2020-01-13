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Титов выступил против запрета на коммерческую деятельность по сдаче квартир в аренду

По словам бизнес-омбудсмена, предполагаемый запрет "ухудшит туристическую привлекательность России и будет выгоден только крупным гостиничным сетям, заинтересованным в ослаблении конкуренции"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Предлагаемые поправки в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", которые предлагают разрешить размещение туристов только в нежилом фонде, нанесут ущерб туристической привлекательности страны. Об этом говорится в обращении уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

15 ноября 2019 года группа депутатов, представляющих все фракции, внесла в Госдуму проект федерального закона, который предлагает изменения в определении понятия "средство размещения", указывая на возможность размещения туристов только в нежилом фонде.

"Авторы поправок предлагают разрешить размещение туристов только в нежилом фонде. Это может привести к полному запрету на предпринимательскую деятельность по сдаче жилых помещений в краткосрочную аренду для временного проживания", - говорится в обращении Титова.

Он обратил внимание, что в других законах запрет на предоставление услуг размещения в жилых помещениях отсутствует. Например, Налоговый кодекс РФ определяет "помещение для временного размещения и проживания" не только как гостиничный номер или комнату в общежитии, но и как квартиру, комнату или частный дом.

По его словам, в мировой практике жилые помещения, сдаваемые в краткосрочную аренду, активно используются в туриндустрии и поддерживают на нем здоровую конкуренцию. Предполагаемый запрет "ухудшит туристическую привлекательность России и будет выгоден только крупным гостиничным сетям, заинтересованным в ослаблении конкуренции", пишет Титов.

Для решения проблемы, по его мнению, важно четко разграничить термины "средство размещения", "гостиничные услуги" и "гостиницы". В противном случае "ограничения реализации права граждан и предпринимателей на аренду (субаренду) недвижимого жилого имущества будут нарушать принципы конституционного, гражданского и жилищного законодательства", добавил бизнес-омбудсмен.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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