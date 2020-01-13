ВЦИОМ: реформа долевого строительства увеличила потенциальный спрос на новостройки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россияне стали больше доверять механизмам покупки строящегося жилья с использованием счетов эскроу. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось в сентябре 2019 года, в нем участвовали 8 тыс. человек из всех регионов России. Согласно условиям опроса, респонденты высказывали свое мнение о возможности покупки жилья в новостройке до и после разъяснения социологами сути реформы долевого строительства.

"Доля семей, готовых приобрести жилье на этапе строительства, возросла на треть: с 53% до 70% от общего количества семей, планирующих приобретение квартиры в многоквартирном доме, а доля семей, готовых рассмотреть покупку квартиры на раннем этапе строительства (подготовка строительной площадки, земляные и фундаментные работы), с 15% до 35%", - говорится в сообщении.

84% опрошенных дали положительную оценку изменениям законодательства о долевом строительстве, вступившим в силу с 1 июля 2019 года. В качестве основных факторов доверия к реформе респонденты назвали повышение сохранности средств при приобретении жилья в новостройках и снижение рисков при покупке жилья на стадии строительства. Согласно опросу, 16,5 млн российских семей планируют улучшение своих жилищных условий, причем 55% из них намерены купить квартиру в многоквартирном доме.

Новая система финансирования долевого строительства является одной из задач нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, а строительство будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности на первую квартиру.