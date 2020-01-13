Мутко рассмотрит предложение о предоставлении федеральных земель застройщикам в Удмуртии

ИЖЕВСК, 13 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассмотрит предложение главы Удмуртии, согласно которому республика сможет распоряжаться землями, находящимися в федеральной собственности, предоставлять их застройщикам, осуществляющим работы на долгостроях. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой главы и правительства региона по итогам встречи Виталия Мутко и руководителя республики Александра Бречалова.

"Одним из наиболее эффективных способов решения проблемы [обманутых дольщиков] является предоставление застройщику земельного участка в обмен на строительство жилья для обманутых дольщиков. Однако участков, которые представляют интерес для застройщиков в Ижевске, не достаточно. Стороны обсудили возможность предоставления Удмуртии права распоряжаться земельными участками, которые сейчас находятся в федеральной собственности. [Виталий Мутко] отметил, что необходимо внимательно рассмотреть вопрос по предоставлению земельных участков", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в период с 2006 по 2010 год в Удмуртии в результате недобросовестной и преступной деятельности нескольких застройщиков пострадало значительное количество граждан и по 692 договорам обязательства остаются до сих пор не исполненными. Право распоряжаться земельными участками, которые находятся в федеральной собственности, позволит республике решить проблемы 205 обманутых дольщиков.

В ноябре строительная компания ГК "Зардон" приступила к работам на двух 12-этажных долгостроях ЖК "Радужный" в Ижевске, где зарегистрировано 148 обманутых дольщиков. Компания "Зардон" закончит строительство объекта и получит компенсационные земельные участки.

Стоимость объектов незавершенного строительства, определенная судом, составила 130 млн рублей. В январе был объявлен конкурс на возобновление строительных работ на долгострое по улице Михаила Петрова в Ижевске. Здесь подрядчик должен будет ввести в строй 16-этажный жилой дом на 150 квартир.