Эксперты: штрафы за повышенные тарифы снизят инвестиционную привлекательность отрасли ЖКХ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Инициатива штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости коммунальных услуг уменьшит инвестиционную привлекательность отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Такое мнение во вторник высказал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук на круглом столе "Как изменятся тарифы и льготы на оплату ЖКХ в 2020 году?".

В первой половине января газета "Известия" сообщала, что ресурсоснабжающие организации могут начать штрафовать за завышение тарифов на услуги ЖКХ, соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение Госдумы в сентябре. Подготовкой проекта закона будет заниматься Минстрой.

"Вопрос о сверхприбыли организаций ЖКХ нуждается в доказательной базе, поскольку при формировании тарифной сетки закладывается, что собранные средства пойдут на покрытие текущих расходов и, в том числе, на инвестиционную программу по обновлению объектов коммунального хозяйства. В случае внесения изменений в статью 157 ЖК первыми под штрафы попадут концессионеры, которые запланировали модернизацию коммунальной инфраструктуры, что сильно ударит по инвестиционной привлекательности отрасли ЖКХ", - сказал Склянчук.

Эксперт добавил, что сегодня Жилищный кодекс уже предусматривает штрафы в пользу потребителей за нарушение качества, непрерывности коммунальных услуг или порядка расчета платы. "При этом примеров таких штрафов по стране не так много, что говорит о низкой эффективности штрафных санкций", - сказал Склянчук.

"Коммунальщики не могут модернизировать свое хозяйство, денег хватает на то, чтобы свести концы с концами. Нужно включать [в тарифы] хотя бы простую амортизацию на замену устаревающего оборудования", - отметил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Ковалев.