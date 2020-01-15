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Девелоперская группа "ПИК" увеличила в 2019 году выручку на 16,1%

Компания продала 1,83 млн кв. м недвижимости в прошлом году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Крупнейший российский девелопер "ПИК" увеличил выручку по итогам 2019 года до 284,5 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 16,1% - с 245 млрд рублей за 2018 год до 284,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поступления от продажи недвижимости за год выросли на 6,3%, до 223,8 млрд рублей. В 2019 году компания продала 1,83 млн кв. м недвижимости против 1,941 млн кв. м годом ранее.

Доля ипотечных сделок в 2019 году составила 66% от общего объема продаж.

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