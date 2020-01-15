{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Петербурга считают, что увеличение взноса на капремонт повысит темпы и объемы работ

По мнению городского жилищного комитета, это позволит на треть сократить отставание по исполнению региональной программы к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Увеличение минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с 4-5 до 8-9 рублей позволит к 2023 году на 30% сократить отставание по исполнению региональной программы. Об этом сообщила в среду пресс-служба городского жилищного комитета.

"Изменение минимального размера позволит увеличить объем направляемых на капитальный ремонт средств и сократить отставание неисполнения региональной программы более чем на 30% уже к 2023 году. Повышение минимального взноса позволит увеличить ежегодный объем направляемых на капитальный ремонт средств с 9,5 млрд рублей до 13,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в профильном комитете, с 2014 года размер минимального ежемесячного взноса составлял 2 рубля за кв. м. Увеличение тарифа с учетом ежегодного государственного софинансирования не покрывало требуемых расходов, что привело к отставанию в исполнении региональной программы на более чем 98 млрд рублей.

Благодаря пересмотру минимального взноса в 2020 году отремонтируют около 1 тыс. лифтов, что на 20% больше чем в 2019 году, и 549 крыш - на 14,3% выше показателя прошлого года. Объем софинансирования работ по капитальному ремонту из городского бюджета в этом году составит 3 млрд рублей. Еще около 1 млрд рублей выделят на реставрацию фасадов многоквартирных домов особой сложности.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга утверждена в феврале 2014 года и рассчитана до 2039 года. В программу включены все многоквартирные дома, расположенные в городе, за исключением многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Девелоперская группа "ПИК" увеличила в 2019 году выручку на 16,1%
Компания продала 1,83 млн кв. м недвижимости в прошлом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС