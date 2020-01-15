Власти Петербурга считают, что увеличение взноса на капремонт повысит темпы и объемы работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Увеличение минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с 4-5 до 8-9 рублей позволит к 2023 году на 30% сократить отставание по исполнению региональной программы. Об этом сообщила в среду пресс-служба городского жилищного комитета.

"Изменение минимального размера позволит увеличить объем направляемых на капитальный ремонт средств и сократить отставание неисполнения региональной программы более чем на 30% уже к 2023 году. Повышение минимального взноса позволит увеличить ежегодный объем направляемых на капитальный ремонт средств с 9,5 млрд рублей до 13,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в профильном комитете, с 2014 года размер минимального ежемесячного взноса составлял 2 рубля за кв. м. Увеличение тарифа с учетом ежегодного государственного софинансирования не покрывало требуемых расходов, что привело к отставанию в исполнении региональной программы на более чем 98 млрд рублей.

Благодаря пересмотру минимального взноса в 2020 году отремонтируют около 1 тыс. лифтов, что на 20% больше чем в 2019 году, и 549 крыш - на 14,3% выше показателя прошлого года. Объем софинансирования работ по капитальному ремонту из городского бюджета в этом году составит 3 млрд рублей. Еще около 1 млрд рублей выделят на реставрацию фасадов многоквартирных домов особой сложности.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга утверждена в феврале 2014 года и рассчитана до 2039 года. В программу включены все многоквартирные дома, расположенные в городе, за исключением многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции.