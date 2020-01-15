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Селянам Тамбовской области начали выдавать ипотеку под 3%

Льготные кредиты со ставкой 5% годовых также будут выдаваться на обустройство жилого дома, например, на закупку и проведение коммуникаций, переустройство крыши

ТАМБОВ, 15 января. /ТАСС/. Льготную ипотеку под 3% годовых начали выдавать жителям сельской местности Тамбовской области по программе комплексного развития сельских территорий. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

"Любой житель Тамбовщины может воспользоваться такой новой мерой поддержки, как льготная сельская ипотека, кредиты доступны под 3% годовых. Средства можно использовать на покупку квартиры, строительство или завершение строительства жилого дома, покупку земельного участка и строительство на нем жилого дома в сельской местности", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации региона, программа также предусматривает выдачу льготных потребительских кредитов на срок до 5 лет со ставкой 5% годовых для жителей, имеющих сельскую прописку. Подобный кредит будет выдаваться на обустройство жилого дома, например, на закупку и проведение коммуникаций, переустройство крыши и так далее. "В условиях развития индивидуального жилищного строительства в регионе, активной застройки новых микрорайонов, где в том числе выдавались участки для льготных категорий граждан, эта мера поддержки будет востребована", - сказали в администрации.

По данным пресс-службы, с 2020 по 2025 годы общий объем финансирования государственной программы комплексного развития сельских территорий в Тамбовской области составит более 6 млрд рублей, где 3,7 млрд - средства федерального бюджета.

Теги
РоссияТамбовская область
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