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Более 300 семей из Чечни получат жилье в Ингушетии в 2020 году

На эти цели республика получит свыше 1 млрд рублей из федерального бюджета

МАГАС, 16 января. /ТАСС/. Вынужденные переселенцы из Чечни, которые пожелали остаться жить в Ингушетии, в 2020 году получат жилищные сертификаты. Всего жилье смогут приобрести более 300 семей, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

По данным министерства, более 3 тыс. беженцев из Чечни оказались в Ингушетии во время военных кампаний 1990-х годов. Некоторые после завершения боевых действий не захотели возвращаться в соседнюю республику.

"Всего у нас в списке очередников на предоставление жилья состоят около 430 семей вынужденных переселенцев из Чечни, которые лишились жилья в ходе боевых действий и решили остаться жить в нашей республике, из них более 320 семей в 2020 году получат жилищные сертификаты. На эти цели в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" республика получит от федерального центра более 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в 2019 году жилье вручили около 300 семьям вынужденных переселенцев из Чечни.

В рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2014-2016 годы более 1400 семей вынужденных переселенцев из Чечни уже получили жилье в Ингушетии: около 600 квартир в сельском поселении Яндаре и 840 - в новом микрорайоне "Юбилейный" в Назрани. Возводимые микрорайоны обеспечиваются всей необходимой инфраструктурой и социальными объектами.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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