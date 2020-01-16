ДОМ.РФ: господдержку на погашение ипотеки получили почти 27 тыс. многодетных семей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Государственную поддержку до 450 тыс. рублей на погашение ипотечных кредитов получили почти 27 тыс. семей, сообщает ДОМ.РФ, который занимается реализацией программы.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок, или последующие дети. За три месяца действия программы многодетные семьи подали около 37 тыс. заявок.

"В рамках государственной программы поддержки на 15 января ДОМ.РФ одобрил более 28,5 тыс. заявлений от многодетных семей на погашение ипотечных кредитов до 450 тыс. рублей. На данный момент по 93% заявок средства уже перечислены в банки - поддержку получили около 27 тыс. семей", - отмечается в сообщении ДОМ.РФ.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.