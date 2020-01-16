На Кубани инвесторы долгостроев получат более 500 млн рублей субсидий и свыше 100 га земли

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Власти Кубани, где наиболее остро стоят проблемы с долгостроями и объектами самовольного строительства, в 2020 году поддержат инвесторов проблемных домов субсидиями в размере 535 млн рублей и компенсационными земельными участками общей площадью 103,6 га. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях.

"По решению Вениамина Кондратьева в прошлом году застройщики получили субсидию из краевого бюджета в общем размере 504,5 млн рублей. В этом году планируется возместить им около 535 млн рублей. На эту крайнюю меру регион пошел для того, чтобы помочь обманутым дольщикам самых сложных домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что застройщикам, взявшимся завершать инвестиционно непривлекательные долгострои, после завершения работ и оценочных мероприятий будут предоставляться компенсационные участки. "Сформирован 131 земельный участок. Они поставлены на кадастровый учет. Общая площадь участков, которые предполагается использовать как компенсационные под жилищное строительство, составляет 103,6 га", - привели в пресс-службе слова мэра Краснодара Евгения Первышова.

В Краснодарском крае по итогам 2019 года благодаря поддержке прокуратуры около 10 тыс. обманутых дольщиков получили ключи от квартир, было введено в эксплуатацию 50 проблемных многоквартирных домов. В 2018 году ввели в эксплуатацию десять долгостроев и снесли 372 строения. Часть самостроев ранее была узаконена, но по новому решению судов подлежит сносу.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко ранее в интервью ТАСС сообщил, что власти региона намерены индивидуально подходить к решению проблем дольщиков, которые приобрели жилье в самостроях, ранее узаконенных по решению судов. Лишать людей единственного жилья в регионе не будут, подчеркнул Алексеенко. С 2017 года восстановлены права порядка 75 тыс. человек. С 2006 года в регионе в четыре раза сократилось количество самостроев.