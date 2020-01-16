Москва достроит ЖК "Академ Палас" на проспекте Вернадского в течение трех лет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют достроить ЖК "Академ Палас" на проспекте Вернадского в течение трех лет, сообщил журналистам в четверг заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Жилой комплекс расположен на проспекте Вернадского, вл. 78 в районе Тропарево-Никулино. "Жилой комплекс многострадальный на проспекте Вернадского, долгострой многолетний, который строится более 12 лет, город взял, и мы в течение трех лет достроим. Суды прошли, его передали в город", - сказал Хуснуллин.

Согласно информации на сайте столичного стройкомплекса, инвестконтракт на строительство ЖК "Академ Палас" был заключен в 2003 году. Для застройки выделен участок, находящийся в федеральной собственности. Застройщику был оформлен полный пакет документов для строительства. Работы на площадке ЖК "Академ-Палас" не ведутся с июля 2014 года, консервация объекта не выполнена.

Затем в отношении руководства АО "ОСК" в ноябре 2016 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Учитывая высокую социальную значимость объекта, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке объекта силами городского застройщика АО "Мосотделстрой № 1".

14 июня конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика АО "ОСК" и городской застройщик АО "Мосотделстрой № 1" подписали договор, который позволит возобновить первоочередные работы на объекте. Все обязательства по строительству объекта, права на незавершенный объект и участок будут переданы АО "Мосотделстрой № 1" в судебном порядке, в рамках дела о банкротстве "ОСК".