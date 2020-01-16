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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Заложенные на развитие ИЖС 600 млн рублей оказались невостребованными

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова сообщила, что из этой суммы было израсходовано всего 200 тыс. рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выделенные Минпромторгу России 600 млн рублей на развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) практически не были израсходованы, сообщила в четверг аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на Гайдаровском форуме.

"Единственная мера поддержки ИЖС, на которую имеется ссылка в паспорте нацпроекта, это расширение Минпромторгом практики применения пяти пилотных проектов в регионах по применению деревянных конструкций, в том числе для малоэтажного индивидуального строительства. Это Архангельская, Иркутская, Кировская области, Забайкальский край, Коми. Вместе с тем указанная мера поддержки в 2018-2019 годах оказалась практически невостребованной. Так, на эти цели Минпромторгу было выделено 600 млн рублей, а израсходовано всего 200 тыс.", - сказала Орлова на сессии "Жилищный рынок: тенденции развития".

Она напомнила, что, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к 2024 году объем ежегодного ввода жилья должен достичь 120 млн кв. м, из которых 40 млн кв. м (33%) должно приходиться на ИЖС.

Говоря о переходе строительной отрасли на проектное финансирование, она сообщила, что 17 регионов России по-прежнему не начали использовать при продажах жилья счета эскроу. По ее словам, реформа может привести к сокращению числа девелоперских компаний, формированию строительных монополий на региональных рынках, повышению себестоимости строительства при использовании застройщиками банковских кредитов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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