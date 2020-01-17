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Минстрой предложил определять по особым правилам стоимость строительства по нацпроектам

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев отмечал, что за последние пять лет себестоимость строительства выросла на 28-30%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минстрой России подготовил порядок определения цены контракта на строительство объектов по нацпроектам в соответствии с законом, который предусматривает возможность увеличения его стоимости. Проект приказа министерства опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа… разработан в соответствии с… федеральным законом… "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в пояснительной записке к документу.

В конце декабря 2019 года в закон были внесены изменения, согласно которым для реализации национальных проектов правительство России, региональные власти вправе утвердить перечни объектов капитального строительства, для которых могут применяться особые правила закупок. В частности, предметом контракта может выступать одновременно подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, сами работы по строительству, реконструкции или ремонту. Контракт в таком случае заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Минстрой России предлагает утвердить особый порядок определения начальной (максимальной) цены контракта на строительство таких объектов по нацпроектам, цены такого контракта, порядка ее изменения и методику составления сметы.

Зачем нужен особый порядок

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев отмечал, что расходование средств на возведение различных сооружений в рамках нацпроектов осложняется системной проблемой ценообразования в строительстве в части составления смет. По его словам, за последние пять лет себестоимость строительства выросла на 28-30%, при этом сметные цены на строительные работы для госзаказа увеличились всего на 16% - по 4% в год.

Как пояснил ТАСС президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин, на такую ситуацию жалуются регионы - из-за низкой сметной стоимости срываются аукционы и конкурсы на строительство, так как подрядчики или не заявляются на торги, либо же в них участвуют компании, которые заранее понимают невыполнимость обязательств.

"Предполагается, что правительство или губернаторы могут формировать перечень отдельных объектов строительства под ключ в целях реализации нацпроектов. Там будет один генподрядчик - от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Конечно, таких организаций не очень много, и закон принимался в угоду крупным компаниям. Согласно закону, цену можно увеличить на 30%", - сказал Горячкин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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