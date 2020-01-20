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Банк ДОМ.РФ выдал проектное финансирование застройщику в Перми по программе поддержки МСП

Застройщику открыта кредитная линия на сумму 653 млн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ выдал проектное финансирование на строительство жилого комплекса "Символ" в Перми по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование строительной компании <…> "Новатор" для строительства жилого комплекса "Символ" в Перми. Застройщику открыта кредитная линия на сумму 653 млн рублей", - отмечается в релизе.

Строительство ЖК началось в августе 2019 года, объект планируется ввести в эксплуатацию в марте 2022 года. По проекту планируется строительство многоэтажного жилого дома комфорт-класса на 240 квартир. Площадь жилого комплекса составит 21,9 тыс. кв. м.

"Проектное финансирование застройщику будет предоставлено в рамках программы Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего бизнеса по льготной ставке 7,5% годовых. Это важно и для застройщика, и для покупателей жилья, так как позволит <…> больше инвестировать в инфраструктуру и качество городской среды района", - приводятся в сообщении слова вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной.

О программе по поддержке МСП

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет, а также на инвестиционные цели - от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.

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