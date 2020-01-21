Срок постановки на кадастровый учет недвижимости сократился в 2,5 раза за пять лет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Средний фактический срок государственного кадастрового учета объектов недвижимости в 2019 году составил четыре дня, что в два с половиной раза быстрее, чем пять лет назад, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"В 2014 году срок постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет составлял десять календарных дней. Таким образом, за последние пять лет средний срок постановки на государственный кадастровый учет сократился в 2,5 раза - с 10 до четырех дней. Это стало возможным благодаря внедрению электронных сервисов и развитию различных форм межведомственного взаимодействия", - говорится в сообщении.

При этом, согласно закону, постановка на кадастровый учет должна проводиться в течение пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав. Отмечается, что в 2019 году быстрее всего поставить недвижимость на кадастровый учет можно было в Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае, где средний срок составил два дня.

Собственники могут представить документы для постановки недвижимости на кадастровый учет через многофункциональные центры, почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, а также через интернет с помощью электронных сервисов. Однако при подаче документов через МФЦ срок проведения процедуры увеличивается до семи рабочих дней.

"Проведение государственного кадастрового учета нужно, например, если существенно изменились характеристики здания или сооружения. Если объект недвижимости только был создан (например, построен частный жилой дом) либо был образован (например, впервые выделен земельный участок), требуется проведение кадастрового учета с одновременной регистрацией права собственности на него", - отметили в пресс-службе.