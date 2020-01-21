Объем строительства с использованием счетов эскроу в РФ за декабрь вырос на 8,5%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Объем строительства жилья с использованием проектного финансирования и счетов эскроу на 1 января достиг 26,4 млн кв. м, увеличившись за декабрь на 8,5%, сообщается во вторник в ежемесячном отчете ДОМ.РФ "Обзор рынка многоквартирного жилищного строительства Российской Федерации".

"Объемы строительства с использованием нового механизма выросли за месяц на 8,5% - с 24,3 до 26,4 млн кв. м жилья. На 1 декабря доля проектов с использованием счетов эскроу составляла 21,5% от общего объема строительства, по данным на 1 января 2020 года эта цифра увеличилась до 24,5% от общего объема строительства", - говорится в отчете.

Уточняется, что на 1 января 2020 года с использованием проектного финансирования возводилось 2,6 тыс. многоквартирных домов, причем доля таких проектов в общем объеме строительства жилья устойчиво растет. По данным ДОМ.РФ, на начало года долевое строительство жилья общей площадью 107,5 млн кв. м велось в 80 регионах РФ. Ожидается, что более 40% таких объектов (42-49 млн кв. м) будет введено в эксплуатацию в 2020 году. В отчете подчеркивается, что доступность проектного финансирования для застройщиков не зависит от размера строительной компании или населенного пункта.

Генеральный директор Российского агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко полагает, что новый механизм финансирования строительства защищает не только дольщиков, но и самих застройщиков. "Проектное финансирование позволяет исключить на рынке присутствие застройщиков, которые вдруг по каким-то причинам неверно просчитали экономику проектов и взялись за его реализацию. Теперь у застройщика, который привлекает средства граждан, есть кредит, а значит бесперебойное финансирование стройки обеспечено, созданы все условия для начала и завершения проекта. Банк не откроет кредитную линию на проект без четкого плана и экономики", - пояснил он ТАСС.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".