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Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого дома во Владивостоке

Четырехэтажный дом на 40 квартир общей площадью 3,1 тыс. кв. м планируют достроить к весне 2021 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ выделил проектное финансирование компании "Клубный дом" на строительство жилого дома во Владивостоке, сообщила во вторник пресс-служба кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ и строительная компания "Клубный дом" заключили договор проектного финансирования для строительства жилого дома класса "комфорт" во Владивостоке. Кредитная линия открыта в размере 131 млн рублей", - говорится в сообщении.

Строительство жилого дома начнется в январе 2020 года, ввести объект в эксплуатацию планируется весной 2021 года. Проект предусматривает возведение четырехэтажного дома на 40 квартир общей площадью 3,1 тыс. кв. м. Дом построят в границах лесного массива на ул. Залесной, уточняется в релизе.

"Мы видим возросший спрос на кредитование со стороны дальневосточных застройщиков. Дом на улице Залесной - третий проект, получивший финансирование от Банка ДОМ.РФ в ДФО (Дальневосточный федеральный округ) с начала года. Это перспективный проект, обеспеченный спросом - заинтересованность в льготной ипотеке по ставке 2% продолжает расти", - приводятся в сообщении слова вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной.

По словам генерального директора компании "Клубный дом" Максима Ковальчука, жилой дом на улице Залесной является первым проектом застройщика с привлечением проектного финансирования. Он добавил, что покупатели квартир смогут открыть счета эскроу в офисе компании без визита в банк.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
РоссияПриморский край
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