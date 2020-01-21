{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ с 30 января обяжет банки указывать условия ипотечного договора в виде таблицы

Банки будут указывать данные о сумме кредита, сроках его возврата, процентной ставке и другую информацию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банки будут обязаны указывать наиболее значимые условия ипотечного договора в табличной форме. Соответствующее указание Банка России вступит в силу с 30 января, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Табличная форма, которая уже используется при заключении договоров потребительского кредита (займа), облегчает для заемщика понимание основных условий заключаемых договоров. Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита (займа) и более ответственному отношению к выполнению обязательств по кредиту (займу)", - отмечается в сообщении.

К тем условиям, которые необходимо будет указать в табличной форме, в частности, относится информация о сумме кредита, сроках его возврата, процентной ставке, способах исполнения обязательств по договору, включая бесплатный способ, а также сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и готовности кредитора уступить права требования по договору третьим лицам.

Условия договора, которые не войдут в таблицу, банки будут указывать вне ее.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дума разрешает использовать материнский капитал для строительства дома на садовом участке
Средства можно будет направлять в том числе на подведение коммуникаций к уже построенному дому
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС