ЦБ с 30 января обяжет банки указывать условия ипотечного договора в виде таблицы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банки будут обязаны указывать наиболее значимые условия ипотечного договора в табличной форме. Соответствующее указание Банка России вступит в силу с 30 января, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Табличная форма, которая уже используется при заключении договоров потребительского кредита (займа), облегчает для заемщика понимание основных условий заключаемых договоров. Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита (займа) и более ответственному отношению к выполнению обязательств по кредиту (займу)", - отмечается в сообщении.

К тем условиям, которые необходимо будет указать в табличной форме, в частности, относится информация о сумме кредита, сроках его возврата, процентной ставке, способах исполнения обязательств по договору, включая бесплатный способ, а также сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и готовности кредитора уступить права требования по договору третьим лицам.

Условия договора, которые не войдут в таблицу, банки будут указывать вне ее.