Фондам дольщиков Ленобласти и Краснодарского края передали несколько проблемных объектов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Фондам защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области и Краснодарского края передали несколько проблемных объектов, сообщает в среду пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России.

"Решением комиссии Минстроя России по рассмотрению заявлений лиц, имеющих намерение стать приобретателями незавершенных объектов строительства, обязательства по достройке корпусов ЖК "Шотландия" и ЖК "Щегловская усадьба" передаются Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области, ЖК "Иван да Марья" и ЖК "Парусная регата" - Фонду Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Профильная комиссия Минстроя направит заключения по каждому региону в Арбитражные суды для передачи региональным фондам имущества и обязательств предыдущего застройщика. Объем финансирования достройки ЖК "Шотландия" и ЖК "Щегловская усадьба" в Ленинградской области составляет около 1,9 млрд рублей. Фонду дольщиков Краснодарского края будет выделено около 1,7 млрд рублей.

Летом 2019 года субъекты получили право создавать свои региональные фонды защиты прав дольщиков, которые станут партнерами федерального фонда. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон об участии в долевом строительстве 27 июня 2019 года. Средства фондов пойдут на завершение строительства проблемных объектов.