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Число сделок на первичном рынке жилья в Москве в 2019 году выросло на 2%

Всего в 2019 году Росреестр зарегистрировал 81 тыс. 578 договоров долевого участия на первичном рынке жилья

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало за 2019 год более 81 тыс. сделок на первичном рынке жилья, что на 2% больше, чем годом ранее. Количество сделок в нежилом фонде осталось на уровне 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На первичном рынке жилой недвижимости за год количество сделок увеличилось на 2% по отношению к 2018 году - 81 тыс. 578 против 79 тыс. 648 ДДУ (договоров долевого участия) соответственно. В нежилом фонде за 12 месяцев зарегистрировано 23 тыс. 592 договора долевого участия, что практически сопоставимо с уровнем прошлого года (23 тыс. 669 ДДУ)", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего за год было зарегистрировано 105,17 тыс. договоров участия в долевом строительстве в жилом и нежилом фонде. Рост по сравнению с 2018 годом, когда оформили 103,3 тыс. ДДУ, составил 2%.

По данным столичного управления Росреестра, в декабре количество сделок на первичных рынках жилой и нежилой недвижимости увеличилось на 27% по сравнению с ноябрем - с 7,3 тыс. до 9,3 тыс.

Что касается жилого фонда, в декабре управление Росреестра зарегистрировало 6,9 тыс. ДДУ, что на 18% больше, чем в ноябре (5,9 тыс.) В сравнении с декабрем прошлого года (8,6 тыс. ДДУ) количество регистраций на первичном рынке жилья сократилось на 19,5%. На первичном рынке нежилой недвижимости в декабре оформлено 2,3 тыс. сделок, что на 63% превышает показатель ноября (1,4 тыс.), но на 7% ниже декабря 2018 года (2,5 тыс.).

"В начале года аналитики делали осторожные прогнозы касательно будущего долевого строительства в столице с учетом перехода на новую модель финансирования, тем не менее к концу года статистические данные развеяли пессимистичные сценарии. В декабре 2019 года зарегистрировано почти на 30% больше ДДУ, чем месяцем ранее. В целом по итогам 2019 года на первичном рынке наблюдается умеренно-положительная динамика по отношению к прошлому году (+2%) и увеличение числа зарегистрированных ДДУ в 1,5 раза к 2017 году, когда было оформлено 71,3 тыс. договоров в жилом и нежилом сегментах суммарно", - сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводятся в сообщении.

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