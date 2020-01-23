Дольщики семи долгостроев на Кубани получат компенсационные выплаты из федерального фонда

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства семи кубанских объектов, которые стали долгостроями, прием заявок начнется в феврале 2020 года, выплаты будут осуществляться в течение 10 дней после поступления заявок, сообщила в четверг пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край находится на втором месте среди субъектов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. По данным краевой администрации, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства. Инвестиционно привлекательными являются 112 объектов, для их завершения власти ищут инвесторов, застройщики около 25 объектов находятся в стадии банкротства.

"Наблюдательным советом федерального Фонда защиты прав дольщиков принято решение о выплате компенсаций по семи проблемным объектам. Это секции 1 и 4 ЖК "Дом Романовых", ЖК "Воронцовский", литеры 1, 3, 4 ЖК "Янтарь", ЖК "Аметист". В Фонде уточнили, что достройка этих домов предусматривает очень большое вложение средств - это экономически необоснованно", - говорится в сообщении.

С 10 февраля в краснодарском отделении Банка ДОМ.РФ от дольщиков начнут принимать заявки на выплаты, денежные средства станут поступать на их банковские счета в течение 10 дней. Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из стоимости квартиры на рынке недвижимости. Также по данным пресс-службы, 1 июля возобновятся работы на двух долгостроях "Парусная регата" и "Иван да Марья" в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. В 2019 году на Кубани были завершены работы на 50 долгостроях.

Власти Краснодарского края в 2019 году создали фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы решить проблему завершения долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Из регионального бюджета фонду выделен 1 млрд рублей, из федерального в 2020 году привлекут около 4 млрд рублей. Власти Кубани подали заявку на включение 64 проблемных объектов долевого строительство в перечень для финансирования их достройки за счет федеральных средств.