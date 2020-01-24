В СФ предложили распространить льготную ипотеку на приезжающих в ДФО молодых специалистов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить действие льготной ипотеки на молодых специалистов, приезжающих работать в Дальневосточный федеральный округ. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается расширить категорию граждан, которым будет предоставлена льготная ипотека под 2% годовых, предусмотрев молодых квалифицированных специалистов, привлекаемых для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального округа из других регионов Российской Федерации", - говорится в письме.

По мнению сенатора, данная мера может устранить проблему миграционного оттока трудовых ресурсов из ДФО. Как говорится в письме, по итогам обобщения полученной информации из субъектов Дальневосточного федерального округа были выявлены проблемы, которые являются сдерживающим фактором социально-экономического развития регионов округа и требуют принятия решений.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.