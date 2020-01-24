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В СФ предложили распространить льготную ипотеку на приезжающих в ДФО молодых специалистов

Глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов считает, что данная мера может устранить проблему миграционного оттока трудовых ресурсов из региона

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить действие льготной ипотеки на молодых специалистов, приезжающих работать в Дальневосточный федеральный округ. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается расширить категорию граждан, которым будет предоставлена льготная ипотека под 2% годовых, предусмотрев молодых квалифицированных специалистов, привлекаемых для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального округа из других регионов Российской Федерации", - говорится в письме.

По мнению сенатора, данная мера может устранить проблему миграционного оттока трудовых ресурсов из ДФО. Как говорится в письме, по итогам обобщения полученной информации из субъектов Дальневосточного федерального округа были выявлены проблемы, которые являются сдерживающим фактором социально-экономического развития регионов округа и требуют принятия решений.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКутепов, Андрей Викторович
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