{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Волгоградский губернатор заявил о решении проблем с долевым строительством за три года

По словам Андрея Бочарова, в этом году планируется сдать порядка 20 домов

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют решить проблемы, связанные с долевым строительством, в течение трех лет, сообщается в пятницу на сайте областной администрации со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

"В этом году мы планируем сдать порядка 20 домов, восстановить права 1430 семей, в течение трех лет полностью завершить проблему, связанную с долевым строительством. Это потребует дополнительных решений, финансовой нагрузки, работы с застройщиками и инициативными группами, но мы настроены серьезно", - приводит пресс-служба обладминистрации слова главы региона.

В инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области ТАСС уточнили, что в настоящее время в регионе "на особом контроле остаются 32 проблемных многоквартирных дома, общее количество участников долевого строительства, чьи права нарушены [составляет] порядка 2,4 тыс. человек". По данным комитета строительства региона, по каждой из 32 многоэтажек разработан алгоритм взаимодействия застройщиков и властей по сдаче объекта.

Пресс-служба волгоградского губернатора отмечает, что за последние пять лет в результате системной работы достроены 68 многоквартирных домов - новоселами стали порядка 6 тыс. семей дольщиков. В том числе только в 2019 году завершены 15 таких объектов, удовлетворены требования более чем 1 тыс. граждан. В 2019 году в Волгоградской области создан региональный фонд поддержки обманутых дольщиков. Планируется, что регион войдет в программу финансирования федерального фонда защиты дольщиков.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Дворкович: российские компании уже способны предложить миру решения для "умных городов"
По словам главы фонда "Сколково", российские компании, прежде всего, через Сингапур, уже выходят на рынки других стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС