Волгоградский губернатор заявил о решении проблем с долевым строительством за три года

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют решить проблемы, связанные с долевым строительством, в течение трех лет, сообщается в пятницу на сайте областной администрации со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

"В этом году мы планируем сдать порядка 20 домов, восстановить права 1430 семей, в течение трех лет полностью завершить проблему, связанную с долевым строительством. Это потребует дополнительных решений, финансовой нагрузки, работы с застройщиками и инициативными группами, но мы настроены серьезно", - приводит пресс-служба обладминистрации слова главы региона.

В инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области ТАСС уточнили, что в настоящее время в регионе "на особом контроле остаются 32 проблемных многоквартирных дома, общее количество участников долевого строительства, чьи права нарушены [составляет] порядка 2,4 тыс. человек". По данным комитета строительства региона, по каждой из 32 многоэтажек разработан алгоритм взаимодействия застройщиков и властей по сдаче объекта.

Пресс-служба волгоградского губернатора отмечает, что за последние пять лет в результате системной работы достроены 68 многоквартирных домов - новоселами стали порядка 6 тыс. семей дольщиков. В том числе только в 2019 году завершены 15 таких объектов, удовлетворены требования более чем 1 тыс. граждан. В 2019 году в Волгоградской области создан региональный фонд поддержки обманутых дольщиков. Планируется, что регион войдет в программу финансирования федерального фонда защиты дольщиков.