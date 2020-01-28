{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурманский губернатор назвал критерии успешной реновации жилья

Андрей Чибис считает, что реновация может быть успешной при федеральном финансировании и поддержке девелоперов

ТАСС, 28 января. Реновация жилья может быть успешной при федеральном финансировании, в том числе направленном на модернизацию инфраструктуры, а также при поддержке девелоперов, которые возьмутся за этот проект. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который в конце 2019 года объявил о реновации в Мурманске.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Вести в субботу" сообщил, что необходимо развивать проект всероссийской программы реновации жилья, причем отрабатывать его нужно на крупных городах.

"Конечно, федеральная поддержка нам здесь необходима, в том числе для того, чтобы модернизировать инфраструктуру. Мы к реализации этого проекта, к проектированию, к оценке всех финансовых моделей приступили. Спрос нам понятен, сосредоточим здесь жилье, в том числе для многодетных семей, молодых семей, разных категорий соцработников. Сами на регионального девелопера возьмем все риски, связанные с оформлением разрешительной документации, чтобы максимально упростить работу частного инвестора, который придет на жилищное строительство", - сказал мурманский губернатор.

Реновация в Мурманске станет частью региональной программы развития "На севере жить". По данным областного правительства, на месте жилого района "Больничный городок" с аварийными домами в 2021 году начнется строительство на 200 тыс. кв. м, что позволит расселить до 4 тыс. семей. До 30% площадей предоставят для людей, проживающих в аварийных домах, еще 30% отдадут в свободную продажу и под коммерческую аренду. Оставшиеся квартиры планируется поделить между льготниками и сдать в некоммерческую аренду.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
Реклама на ТАСС
Шувалов предложил дать моногородам новые наименования
Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал его инициативу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС