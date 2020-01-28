Мурманский губернатор назвал критерии успешной реновации жилья

ТАСС, 28 января. Реновация жилья может быть успешной при федеральном финансировании, в том числе направленном на модернизацию инфраструктуры, а также при поддержке девелоперов, которые возьмутся за этот проект. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который в конце 2019 года объявил о реновации в Мурманске.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Вести в субботу" сообщил, что необходимо развивать проект всероссийской программы реновации жилья, причем отрабатывать его нужно на крупных городах.

"Конечно, федеральная поддержка нам здесь необходима, в том числе для того, чтобы модернизировать инфраструктуру. Мы к реализации этого проекта, к проектированию, к оценке всех финансовых моделей приступили. Спрос нам понятен, сосредоточим здесь жилье, в том числе для многодетных семей, молодых семей, разных категорий соцработников. Сами на регионального девелопера возьмем все риски, связанные с оформлением разрешительной документации, чтобы максимально упростить работу частного инвестора, который придет на жилищное строительство", - сказал мурманский губернатор.

Реновация в Мурманске станет частью региональной программы развития "На севере жить". По данным областного правительства, на месте жилого района "Больничный городок" с аварийными домами в 2021 году начнется строительство на 200 тыс. кв. м, что позволит расселить до 4 тыс. семей. До 30% площадей предоставят для людей, проживающих в аварийных домах, еще 30% отдадут в свободную продажу и под коммерческую аренду. Оставшиеся квартиры планируется поделить между льготниками и сдать в некоммерческую аренду.