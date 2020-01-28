В Кабардино-Балкарии построили 474,1 тыс.кв. метров жилья в 2019 году

НАЛЬЧИК, 28 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Кабардино-Балкарии по итогам 2019 года вырос на 8,8% по сравнению с 2018 годом, сообщается во вторник на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В 2019 году предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства года построено 4247 новых квартир общей площадью 474,1 тыс. кв. метров, что на 38,4 тыс. кв. метров или на 8,8% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что строительство в селах достигает почти половину от всего построенного жилья в регионе. Так, в прошлом году в сельской местности было построено 1289 квартир общей площадью 185,5 тыс. кв. метров, что составляет 39,1% от общего ввода жилья по КБР.

По данным статистики, более 31% введенного с начала года жилья приходится на многоэтажное жилищное строительство - 150 тыс. кв. метров, что на 63,5% больше, чем в 2018 г. Индивидуальными застройщиками построено 2280 собственных домов площадью 324 тыс. метров, в 2018 г. - 343,9 тыс. кв. метров.

Как отмечается, в прошлом году выполнено работ в сфере строительства на общую сумму 22,9 млрд рублей. Это больше, чем в 2018 году, на 4,2 %.