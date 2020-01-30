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Программа льготной ипотеки для семей повлияла на снижение ставок по итогам 2019 года

В ДОМ.РФ отметили, что значительный вклад в снижение внесла растущая популярность программы "Семейной ипотеки", выдаваемой под 6% и менее

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Популярность программы "Семейная ипотека" повлияла на снижение ставок по ипотеке в 2019 году. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.

Согласно статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п.п. - до 9% годовых. Это минимальное значение за всю историю. В ЦБ отметили, что всего за 2019 год выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).

"Значительный вклад в снижение внесла растущая популярность программы "Семейной ипотеки", выдаваемой под 6% и менее. Без учета этой программы ставки по кредитам на новостройки достигли 8,7% (9,5% - годом ранее), а по кредитам на вторичном рынке они снизились до 9,3% (на 0,4 п.п. ниже, чем в декабре 2018 года). Цель в 8,7% на 2020 год, определенная паспортом национального проекта "Жилье и городская среда", будет достигнута уже в первом полугодии 2020 года", - говорится в сообщении ДОМ.РФ.

В ДОМ.РФ подсчитали, что у 70% заемщиков, взявших кредит в 2019 году, есть дети, 40% - два и более ребенка. Также у 18% семей, взявших ипотеку в этом году, дети родились после оформления кредита.

По данным на 1 января 2020 года, ипотечный портфель вырос на 17% и достиг 8,3 трлн рублей. В 2018 году прирост портфеля составил 21%, или 1,25 трлн рублей. Так как в начале 2019 года ставки по ипотеке были высокие, примерно на уровне 10,5-11,5%, снизилось количество рефинансируемых ипотечных кредитов. Их число составило 6,9% от общего объема выдачи кредитов (1,3 млн кредитов на сумму 2,85 трлн рублей). "Выдача "новой" ипотеки осталась практически на уровне предыдущего года и составила 2,65 трлн рублей", - добавили в ДОМ.РФ.

Ставки по ипотеке продолжат снижаться

По мнению ДОМ.РФ, в дальнейшем ипотечные ставки будут снижаться, в том числе за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг. Так, по данным госкомпании, в 2019 году было размещено ипотечных облигаций на 296 млн рублей, что на 103% больше, чем в 2018 году. Общий объём ипотечных ценных бумаг в обращении достиг 555,7 млрд рублей. Это почти на 42% больше, чем годом ранее.

В ДОМ.РФ напомнили, что правительство утвердило дорожную карту развития рынка ИЦБ, реализация которой позволит снизить ставки по ипотеке на 1 п.п., а также привлечь средства небанковских инвесторов в размере до 7 трлн рублей на рынок ипотеки.

Семейная ипотека

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография"). По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.

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