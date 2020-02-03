Спрос на жилье с "дальневосточной ипотекой" в Приамурье удовлетворят в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Спрос жителей Амурской области на жилье, подходящее под критерии "Дальневосточной ипотеки", планируется удовлетворить к концу первого полугодия 2020 года. Об этом заявил министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы Амурской области.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"В свободной продаже сейчас находятся 583 квартиры, подходящие под критерии программы "дальневосточная ипотека". На конец первого полугодия 2020 год рынок пополнится на 1 697 квартирами. Имеющаяся потребность в улучшении жилищных условия молодых семей - 1 690", - приводят в пресс-службе слова Карзунина.

К концу 2019 года на рынке жилищного строительства области было введено 176 тыс. кв. м жилья, это на 11% больше, чем в 2018 году. На 2020 год планируется ввести не менее 180 кв. метров жилья. На встрече губернатора с профильными министрами и зампредами было отмечено, что молодые семьи преимущественно выбирают так называемые "гостинки" и однокомнатные квартиры, которых на рынке жилья - около 100 квартир.

"Цель совещания - определить стратегию. А это - стимулирование строительства. Точки роста - Благовещенск и Белогорск. Мы готовы построить инфраструктуру, не дожидаясь федеральных денег. Рассчитайте эффект - сколько построим жилья в микрорайоне "Северный", в Игнатьевской усадьбе, в Белогорске. И предоставьте сроки, когда будут первые квартиры", - поручил глава Амурской области Василий Орлов и призвал к жесткому мониторингу цен на рынке жилья, чтобы исключить спекуляцию.

Кроме этого, глава региона дал задание проработать критерии стимулирования приобретения квартир. Как, например, субсидирование со стороны правительства региона при покупке квартиры в сельских территориях или для многодетных семей, которым необходимы квартиры большой площади, которые не очень востребованы на рынке жилья.

"Дальневосточная ипотека"

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдает кредиты. На 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).