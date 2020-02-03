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Банк ДОМ.РФ намерен предоставить 4 млрд рублей на строительство жилья в Тверской области

Сейчас в регионе уже рассматривают шесть проектов строительства общей площадью 112 тыс. кв. метров

ТАСС, 3 февраля. /ТАСС/. Объем сделок по проектному финансированию жилищного строительства в Тверской области в 2020 году достигнет 4 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Банка ДОМ.РФ по итогам рабочей поездки гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко в Тверь.

"Мы активно работаем с застройщиками Тверской области. На данный момент рассматриваем шесть проектов общей площадью 112 тыс. кв. метров на сумму 3,2 млрд рублей. В 2020 году планируем увеличить объем сделок по проектному финансированию в регионе до 4 млрд рублей", - сказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее в понедельник Мутко сообщил, что Банк ДОМ.РФ готов выступить партнером проекта развития историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок", который был построен в Твери в конце XIX - начале XX века, и рассмотреть возможность предоставления финансирования для его реализации. По слова губернатора Тверской области Игоря Рудени, редевелопмент Морозовского городка в Твери потребует порядка 15-20 млрд рублей.

По данным пресс-службы, портфель ипотечных кредитов банка в Тверской области по состоянию на 1 января 2020 года составляет 2,6 млрд рублей. Правительство региона совместно с Банком ДОМ.РФ планируют запустить региональную программу льготной ипотеки, сообщила руководитель регионального операционного офиса банка Елена Рябуха.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. По итогам девяти месяцев 2019 года портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ составил 100,1 млрд рублей. Банк входит в топ-3 российских кредитных организаций по объему ипотечного портфеля (вместе с ДОМ.РФ).

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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