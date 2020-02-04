Выписку из Единого госреестра недвижимости можно получить в среднем за два дня

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 2019 году можно было получить в среднем за два дня вместо трех суток, установленных по закону, сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Средний фактический срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 2019 году составил всего два дня вместо трех, установленных законодательством. Это стало возможным благодаря развитию механизмов электронного взаимодействия и подключению электронных сервисов", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в 37 регионах России средний срок предоставления выписки составил один день, в 33 субъектах - два дня. Всего в 2019 году кадастровая палата выдала 103 млн сведений из ЕГРН.

Выписка из Единого госреестра недвижимости представляет документ, который подтверждает право собственности на недвижимость. Ее можно получить в том числе через МФЦ или через онлайн-сервис, который в пилотном режиме заработал в 53 субъектах РФ.