Проекты из 71 региона поступили на конкурс благоустройства малых городов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Муниципальные образования 71 региона России подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" подали муниципальные образования из 71 региона. Итоги конкурса будут подведены до 1 марта", - говорится в сообщении.

Заявки разделены на четыре номинации: малые города с численностью населения до 20 тысяч человек, от 20 до 50 тысяч человек, от 50 до 100 тысяч человек и исторические поселения. Наибольшее количество проектов подали малые города, где проживают от 20 до 50 тысяч человек. Кроме того, около трети заявок подали исторические поселения. В качестве нововведения в этом году количество победителей в каждой номинации будут определять пропорционально числу поданных заявок.

"Оценка заявок, как и в прошлом году, будет проходить в несколько этапов. Эксперты проведут техническую и квалификационную экспертизы, затем проекты оценят члены межведомственной рабочей группы, а федеральная комиссия на основании всех этих данных выберет 80 победителей", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Сейчас реализовано 80 проектов-победителей 2018 года.

Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно. В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов-победителей конкурса.