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В Подмосковье в 2019 году ввели десятую часть всего построенного в России жилья

Всего в 2019 году в России ввели 80,3 млн кв. м жилья

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 11% жилья, введенного в эксплуатацию в России в 2019 году, приходится на Московскую область, свидетельствуют данные Росстата о жилищном строительстве, опубликованные во вторник.

"Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) осуществлялись в Московской области, где введено 10,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве - 6,3%, Краснодарском крае - 5,6%, Санкт-Петербурге - 4,3%", - говорится в материалах ведомства.

В Татарстане и Ростовской области построили по 3,3% от общей площади введенного в РФ жилья, в Башкирии, Ленинградской и Свердловской областях - по 3%, Воронежской и Самарской областях - по 2,3%, Новосибирской области - 2,2%. По данным Росстата, в указанных регионах построено чуть меньше половины общей площади жилья, введенной в России.

Согласно статистике, доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного жилья составила в целом по России 45,9%. В Чечне, Белгородской, Мурманской и Ульяновской областях этот показатель варьируется от 80,5% до 89,2%, в Еврейской автономной области составляет 100%.

Ранее в оперативном докладе Росстата сообщалось, что объем ввода жилья в России в 2019 году увеличился на 6% по сравнению с показателем за 2018 год. Так, по данным статистики, в 2019 году введено 80,3 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), в 2018 году - 75,7 млн кв. м. Как отмечали в пресс-службе Минстроя России, в 2019 году существенный рост наблюдался в вводе индивидуального жилья - 36,8 млн кв. м. По сравнении с 2018 годом прирост составил 13,5%. 

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