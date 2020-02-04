Союз страховщиков определил 16 регионов для запуска программ страхования жилья от ЧС

МОСКВА, 4 февраля./ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) включил Псковскую и Саратовскую области в список регионов, где программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году могут запустить первую очередь. Таким образом, пилотных регионов стало 16, говорится в пресс-релизе ВСС.

Ранее Союз страховщиков включил в этот список Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Тверскую, Свердловскую, Тюменскую, Новосибирскую, Белгородскую, Омскую, Псковскую и Саратовскую области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. "Однако ВСС обращает внимание региональных властей на то, что отсутствие региона в списке "пилотных" не означает, что там не надо разрабатывать программы", - приводятся в сообщении слова главы Союза страховщиков Игоря Юргенса. Предполагается, что первые страховые программы будут запущены в 2020 году.

Программы страхования необходимы регионам, чтобы гарантировать полноценную компенсацию на случай повреждения или уничтожения жилья в результате чрезвычайной ситуации или иных событий. ВСС выразил готовность оказывать региональным властям поддержку в вопросе реализации закона о страховании жилья от ЧС, в том числе методологическую, юридическую и информационную.

"Следует отметить, что масштабные стихийные бедствия, в результате которых наносится ущерб жилым помещениям граждан, происходят в Российской Федерации регулярно. Граждане регионов, разработавших программы страхования жилья, получат государственные гарантии полного возмещения стоимости жилья. При этом страхование жилья для граждан является добровольным", - говорится в сообщении ВСС.

Уточняется, что регионы должны определить конкретные риски, которые будут страховаться по региональной программе, назначить исполнительный орган, ответственный за реализацию программы и выплаты компенсации, определить условия и правила отбора страховых компаний, которые будут участвовать в программе, определить процедуры заключения договоров, уплаты страховых взносов и распространения страховых полисов и пр.

О законе

4 августа 2019 года вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан. При этом страхование жилья остается полностью добровольным.

Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами. В настоящее время региональные власти решают вопрос о разработке программ страхования жилья.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению жильем пострадавших от паводка в Иркутской области заявлял, что россиян нужно стимулировать к страхованию имущества.