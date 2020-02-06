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Мэр Южно-Сахалинска сообщил, что в городе построят на 20% больше жилья в 2020 году

В эксплуатацию введут около 255 тыс. кв. м нового жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска намерены в 2020 году ввести в эксплуатацию около 255 тыс. кв. м нового жилья - на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС мэр города Сергей Надсадин.

По стоимости жилья Южно-Сахалинск входит в список лидеров не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. По информации областных властей, причинами являются большой спрос и дорогостоящие из-за поставок с материка строительные материалы. По мнению региональных властей, наращивание объемов строительства во многом поможет удовлетворить потребности населения в жилье и снизить цены. Именно поэтому строительство жилья является одним из приоритетов работы как правительства Сахалинской области, так и администрации Южно-Сахалинска. Особое внимание уделяют так называемому социальному жилью. Вся работа по обновлению жилого фонда на островах проводится по национальному проекту "Жилье и городская среда".

"В Южно-Сахалинске по поручению главы региона Валерия Лимаренко наращивают объемы жилищного строительства. До конца года в городе при поддержке региона планируем возвести 255 тыс. кв. м жилья. Это примерно на 20% больше, чем в 2019 году", - сообщил собеседник агентства.

Глава города рассказал, что дома, которые будут сданы в этом году, расположены в разных районах Южно-Сахалинска, а также в пригороде. Больше трети от возводимого объема составит социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда и арендное - для работников бюджетной сферы.

Ранее в администрации Южно-Сахалинска сообщали ТАСС, что с 2021 года в городе начнется реализация программы поэтапного обновления. Южно-Сахалинск станет вторым городом в России после Москвы, где проведут масштабную реновацию. Помогут в этом специалисты, имеющие уникальный опыт московской реновации. По заявлению областных и городских властей, к 2025 году в Южно-Сахалинске планируется построить более 1 млн кв. м жилья, новые скверы, прогулочные зоны и парки.

Впервые в России программа реновации была утверждена в Москве 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую вошло почти 70% пятиэтажных хрущевок в городе.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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