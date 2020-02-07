Хуснуллин предложил создать в регионах комиссии по решению проблем бюджетных долгостроев

"Начинать новые стройки при том, что у нас 5 трлн [рублей] "незавершенки", - это преступление. Прошу каждого руководителя региона создать соответствующую комиссию", - сказал он на Всероссийском селекторном совещании.

Как отметил Хуснуллин, часть объектов уже построены, но по различным причинам не введены в эксплуатацию. В этой связи он предложил разделить подобные объекты на четыре категории. "Первая группа - то, что построено или осталось совсем чуть-чуть доделать, оформить документы и запустить в эксплуатацию. Второе - то, что небольшими деньгами реально достроить, третье - то, что нужно строить реально, и четвертое - то, что нужно оценить, нужно ли вообще строить, там, где у нас низкий процент стройки", - предложил он.

Счетная палата ранее провела анализ завершения бюджетных строек в регионах России. По ее данным, сейчас в стадии строительства находятся 71,3 тыс. объектов, среди них 3,3 тыс. относятся к долгостроям, 5,7 тыс. - к брошенным объектам. Контрольное ведомство также отметило , что среди объектов незавершенного строительства, которые финансируются из бюджетов разного уровня, много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других социальных объектов, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов.