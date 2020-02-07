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Хуснуллин поддержал Крым в вопросе о финансировании достройки объектов, где были хищения

Глава республики Сергей Аксенов пожаловался, что ранее неоднократно обращался с этой проблемой к правительству, но получал отказ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал главу Крыма Сергея Аксенова, который указал в пятницу на необходимость решить вопрос с финансированием на завершение строительства объектов, средства по которым были похищены недобросовестными подрядчиками.

"Были хищения средств на объектах строительства. Мы видим, что приговоры в отношении жуликов не ведут к возврату средств, объекты стоят", - рассказал Аксенов на видеоселекторе с Хуснуллиным, который недавно назначен куратором Крыма и Севастополя.

Аксенов уточнил, что уже неоднократно обращался по этому вопросу в правительство РФ. "Коллеги говорят: задвоение финансирования. Мы не можем ни из регионального, ни из федерального [бюджета] достроить. Просьба внести предложение все-таки выводить в рамках уголовного производства сумму, объекты достраивать", - добавил Аксенов.

"Абсолютно правильное предложение", - поддержал главу Крыма Хуснуллин.

Основная часть строительных проектов в Крыму реализуется в рамках федеральной целевой программы по развитию полуострова. При этом Аксенов отмечал, что сроки исполнения программы оказались в некоторых случаях сорваны, несмотря на тщательный контроль, хотя таких фактов было меньше, чем в предыдущие годы. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов. Из-за нарушений, допущенных при исполнении ФЦП, были возбуждены уголовные дела.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымХуснуллин, Марат Шакирзянович
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