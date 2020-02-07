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Реновация

Почти 3 тыс. жителей севера Москвы получили новое жилье по программе реновации

Переселение в САО ведется из 20 старых домов в 9 новостроек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 62% или почти 3 тыс. жильцов пятиэтажек на севере Москвы, попавших в программу реновации, получили новое жилье. Переселение ведется из 20 старых домов в 9 новостроек, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"В Северном административном округе Москвы в рамках программы реновации переселяются 4815 жителей в районах Бескудниковский и Дмитровский, из них 2992 - более 62% - заключили договоры с Департаментом городского имущества на новое жилье. Еще 40 приглашены для заключения договоров в Центрах информирования граждан, расположенных в новостройках", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

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