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На Кубани в 2020 году купят 80 квартир для медиков

Это поможет решить проблему дефицита медицинских кадров

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Кубани решили выделить больше денег на покупку жилья для медиков - в 2020 году на эти цели направят 200 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае сегодня объективно есть нехватка медицинских кадров. Решаем мы эту проблему, в первую очередь, за счет предоставления жилья врачам, это прямое поручение президента. На эти цели в краевом бюджете мы уже предусмотрели 27,5 млн рублей, в ближайшее время мы увеличим эту сумму еще на 172,5 млн", - приводит слова главы региона пресс-служба краевой администрации.

Уточняется, что в этом году планируется купить около 80 квартир для врачей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил главам субъектов РФ решить жилищные проблемы медиков. Ранее заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская сообщала, что в 2020 году в регионе впервые выделили примерно 27 млн рублей из краевого бюджета на приобретение жилья для медработников.

Краснодарский край является третьим регионом в России по численности населения, оно составляет около 6,5 млн человек. В последние годы на Кубань активно переезжают люди из других регионов, только по итогам 2018 года прирост населения составил 62 тыс. человек. Из-за этого на Кубани возникают проблемы в социальной сфере, в том числе с нехваткой медицинских кадров.

Теги
РоссияКраснодарский край
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