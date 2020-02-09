В ДОМ.РФ сообщили об интересе инвестфонда Дубая в выходе на российский рынок недвижимости

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Инвестиционная корпорация Дубая (Investment Corporation of Dubai, ICD) рассматривает возможность финансирования российских проектов в области недвижимости. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов в кулуарах World Urban Forum, организованного ООН-Хабитат.

"На полях форума мы провели встречу с Халифой Хасаном ад-Дабусом - заместителем директора ICD и предварительно договорились о визите делегации фонда в Москву в апреле, в ее ходе будет организована встреча с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко. К ней мы подготовим все проекты, которые сейчас находятся в глубокой проработке, и обсудим перспективы дальнейшего сотрудничества", - сказал он.

Филиппов отметил, что интерес к России со стороны ICD продиктован высокой доходностью проектов при низких рисках. "В Дубае сейчас наблюдается стагнация рынка недвижимости, вложения не дают тот финансовый результат, который интересен инвестфондам. ДОМ.РФ выступает для них устойчивым партнером для выхода на российский рынок - это структура в формате акционерного общества, но при этом принадлежащая государству", - сказал он.

В ходе встречи с арабскими инвесторами на полях форума обсуждались арендные проекты российской госкомпании, продолжил собеседник агентства. По его словам, ICD заинтересован в проектах в арендном жилье и гостиничной недвижимости. Он уточнил, что доходность по арендным проектам ДОМ.РФ составляет 5-7% годовых. Привлечение иностранных инвесторов возможно через участие в закрытых паевых инвестфондах. При этом корпорация интересуется проектами не только в Москве, но и всех российских городах-миллионниках. "Также в ходе встречи они сказали о том, что могли бы рассмотреть финансирование девелоперского бизнеса в России. Их интерес означает, что наши подходы к развитию городов стали совпадать с видением мирового инвестиционного сообщества, они видят потенциал", - отметил Филиппов.

Investment Corporation of Dubai - суверенный фонд благосостояния, основное инвестиционное подразделение правительства Дубая. Они владеют активами во всех сферах, например, авиакомпанией Emirates, компанией в сфере недвижимости Emaar Properties, рядом банков.

World Urban Forum проводится в 10 раз и является ведущей конференцией по городскому развитию в мире.