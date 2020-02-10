{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первую "Дальневосточную ипотеку" выдали на Камчатке

В течение этой недели камчатские банки планируют выдать еще пять жилищных кредитов по этой программе
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 10 февраля. Первый договор на получение льготной "дальневосточной ипотеки" под 2% годовых заключен на Камчатке. Как сообщается на сайте правительства региона, первый ипотечный кредит в регионе по программе государственного субсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке выдал банк ВТБ. В течение этой недели камчатские банки планируют выдать еще пять жилищных кредитов по программе "Дальневосточной ипотеки".

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где отмечается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"Сергей и Кира Пуяндаевы стали первыми обладателями "дальневосточной ипотеки" на Камчатке. Семью Пуяндаевых поздравил глава региона Владимир Илюхин", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, семья приобрела трехкомнатную квартиру на вторичном рынке в поселке Пионерский. Семья также получила субсидию на первоначальный взнос в размере 30% от стоимости жилья - глава семьи является преподавателем. В Камчатском крае действуют региональные льготы для отдельных категорий граждан, которые позволяют получить социальную выплату на первоначальный взнос по ипотеке.

Илюхин, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что в банках более тысячи обращений от жителей Камчатского края, заинтересованных в получении "дальневосточной ипотеки". Кредитные организации приняли около 100 заявок, из которых более половины уже одобрено. "Очевидно, что спрос растет, и необходимо активнее работать со строителями, чтобы насытить этот рынок удобным, комфортным и приемлемым по цене жильем. Вместе с руководителями строительных организаций мы уже определили несколько площадок в краевом центре и Елизове, которые будут застроены в ближайшее время", - цитирует пресс-служба Илюхина.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Минстрой планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Арабскими Эмиратами на ПМЭФ
Форум пройдет в июне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС