Первую "Дальневосточную ипотеку" выдали на Камчатке

ТАСС, 10 февраля. Первый договор на получение льготной "дальневосточной ипотеки" под 2% годовых заключен на Камчатке. Как сообщается на сайте правительства региона, первый ипотечный кредит в регионе по программе государственного субсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке выдал банк ВТБ. В течение этой недели камчатские банки планируют выдать еще пять жилищных кредитов по программе "Дальневосточной ипотеки".

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где отмечается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"Сергей и Кира Пуяндаевы стали первыми обладателями "дальневосточной ипотеки" на Камчатке. Семью Пуяндаевых поздравил глава региона Владимир Илюхин", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, семья приобрела трехкомнатную квартиру на вторичном рынке в поселке Пионерский. Семья также получила субсидию на первоначальный взнос в размере 30% от стоимости жилья - глава семьи является преподавателем. В Камчатском крае действуют региональные льготы для отдельных категорий граждан, которые позволяют получить социальную выплату на первоначальный взнос по ипотеке.

Илюхин, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что в банках более тысячи обращений от жителей Камчатского края, заинтересованных в получении "дальневосточной ипотеки". Кредитные организации приняли около 100 заявок, из которых более половины уже одобрено. "Очевидно, что спрос растет, и необходимо активнее работать со строителями, чтобы насытить этот рынок удобным, комфортным и приемлемым по цене жильем. Вместе с руководителями строительных организаций мы уже определили несколько площадок в краевом центре и Елизове, которые будут застроены в ближайшее время", - цитирует пресс-служба Илюхина.