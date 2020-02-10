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Реновация

Переселенцы по реновации в Москве получат доступ к персональным инструкциям по переезду

Предполагается, что проект реализуют в мае 2020 года

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 10 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы, которые попали в программу реновации, с мая этого года получат доступ к онлайн-сервису на портале mos.ru с индивидуальными инструкциями. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках X World Urban Forum, который проходит под эгидой ООН в Абу-Даби (ОАЭ).

"Супер-сервис для жителей, переезжающих по программе реновации, будет создан в три этапа. Первый этап уже реализован: на сайте mos.ru размещены интерактивные инструкции по переселению. Второй этап будет реализован в мае этого года, когда все интерактивные инструкции станут персонифицированными под конкретную жизненную ситуацию переселенца (настроены на конкретного жителя через его аккаунт на портале - прим. ТАСС). И третий этап реализуется в следующем году, когда все сервисы и услуги по этому вопросу станут доступны в электронном виде, и <...> будет разработано мобильное приложение", - сказал глава ведомства.

При этом онлайн-сервис будет полностью интегрирован с офлайн-средой: информационными центрами в каждом районе переселения.

Как ранее сообщалось на сайте мэрии, в ноябре прошлого года появилась пошаговая инструкция для переезда по программе реновации. Он полезен тем, кто в скором времени собирается переехать в новую квартиру по программе реновации. Там опубликованы ответы на типичные вопросы: какие документы понадобятся для переезда, как докупить квадратные метры, а также что делать после получения ключей от нового жилья. Всего выложено 24 сценария со ссылками на сайты необходимых организаций, а также на полезные онлайн-инструкции и сервисы портала mos.ru. Чтобы воспользоваться ресурсом, авторизация не нужна.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, после публичного голосования в нее вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. В рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. Общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

World Urban Forum

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году. Москва принимает участие в мероприятии впервые.

Теги
РоссияРеновация
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"График переселения" москвичей по реновации появится после утверждения проекта планировки
Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей
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