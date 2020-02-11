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Хуснуллин на основе предоставленных россиянами данных изучит реальную ситуацию с ипотекой

Вице-премьер подчеркнул, что соберет информацию и будет работать по этому вопросу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин намерен при помощи обратной связи изучить данные россиян об ипотечной ставке, это может сделать жилищное кредитование в России доступнее.

"Друзья, начал разбираться с ипотекой. Нужна ваша помощь. Напишите здесь или в личном сообщении, какой реально у вас процент по ипотеке, какой был процент первоначального взноса от общей суммы, в каком банке платите и из какого вы региона", - написал Хуснуллин.

Он добавил, что соберет информацию и будет работать по этому вопросу. "Уверен, что ипотека должна быть доступнее", - сообщил он сообщил во вторник в Twitter.

В начале февраля на всероссийском селекторном совещании вице-премьер заявил о необходимости снижать ипотечные ставки в России. По его словам, у банков есть для этого необходимые резервы.

Ранее Банк России сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 процентных пункта - до 9% годовых.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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