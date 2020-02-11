Минстрой сообщил, что для социального найма на первом этапе нужно около 30 млн кв. м жилья

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 40% российских семей не имеют финансовой возможности улучшить жилищные условия. Одним из решений проблемы на первом этапе станет создание жилого фонда социального найма площадью примерно 30 млн кв. м, сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко во вторник на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

"Согласно аналитическим исследованиям, 48% семей имеют возможность приобрести жилье на рыночных условиях с помощью ипотечных кредитов. Примерно 10% семей являются нанимателям частного арендного жилья на рыночных условиях. Таким образом, у нас порядка 40% семей сегодня не имеют финансовых возможностей улучшить жилищные условия на рыночных условиях без господдержки. Из них порядка 15 млн семей нуждаются в улучшении жилищных условий", - сказала она.

Минстрой предлагает решать проблему в том числе с помощью развития социального найма. "Мы полагаем, что нам понадобится примерно 30 млн кв. м жилья", - отметила Корниенко. Она уточнила, что рассматриваются несколько вариантов, в том числе строительство наемных домов социального использования за счет бюджетных средств или в рамках государственно-частного партнерства, а также субсидирование арендной платы нуждающимся семьям.

Представитель Минстроя отметила, что для участия в программе рассматриваются семьи с невысоким уровнем дохода, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, при этом размер платы за жилые помещения и коммунальные услуги у них составляет более 30% от совокупного дохода семьи.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Социальное арендное жилье может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода.

Арендное жилье является одним из механизмов решения задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.