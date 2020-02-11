В России до конца года определят категории, которые получат право на социальную аренду

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Категории семей с низким доходом, которые смогут воспользоваться социальной арендой жилья, планируется определить в 2020 году. Такую меру поддержки предполагается предоставлять на определенный срок, а не на всю жизнь, сообщил во вторник управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

"По такому жилью, кроме экономических и бюджетных мер, нужно дорабатывать законодательство в части выделения категорий, для которых такая мера поддержки принималась бы. Для того, чтобы такое жилье не могло отчуждаться, приватизироваться, нужно применять иные механизмы, нежели социального найма, уходить от возможности приватизации. Нужно дорабатывать механизмы по срочности предоставления такой поддержки, так как не всем эта поддержка нужна на всю жизнь", - сказал Захарин.

В пресс-службе ДОМ.РФ добавили, что в 2020 году также планируется создать механизм компенсации льготной арендной ставки.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что министерство начало разрабатывать программу развития социальной аренды жилья. По словам директора департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко, для социальной аренды на первом этапе понадобится примерно 30 млн кв. метров жилья. В настоящий момент жилье социальной аренды может быть приватизировано.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Социальное арендное жилье может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода.

Арендное жилье является одним из механизмов решения задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.