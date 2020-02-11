Источник: требования пожарной безопасности зданий сведут в один закон

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Все требования пожарной безопасности зданий и сооружений планируется закрепить только в одном документе - Техническом регламенте о пожарной безопасности. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в органах строительного надзора.

Сейчас пожарная безопасность зданий регламентируется федеральным законом № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и федеральным законом № 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

"Для устранения противоречий и дублирования требований, установленных двумя федеральными законами, Министерство строительства до 1 марта планирует подготовить изменения в Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, которые предусматривают, что требования пожарной безопасности зданий регламентируются исключительно 123-м федеральным законом", - сказал собеседник агентства. Таким образом, все требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям будут закреплены в одном федеральном законе.

Кроме того, будет упрощена процедура согласования специальных технических условий (СТУ) по пожарной безопасности. Сейчас согласование СТУ для проектной документации на объекты капитального строительства ведется сразу двумя ведомствами - Минстроем и МЧС. Необходимость согласовывать специальные технические условия с Минстроем будет исключена, эта функция останется только у МЧС России.

После пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове масштабные проверки показали, что недостатки противопожарной защиты объектов часто обусловлены разобщенной системой государственного контроля за обеспечением пожарной безопасности при проектировании, строительстве и вводе зданий в эксплуатацию. Анализ свыше 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года, когда МЧС лишилось функций надзора в строительстве, показал, что в 80% случаев имеются нарушения строительного характера в области пожарной безопасности. Их можно устранить либо при реконструкции объекта, либо при его капительном ремонте.