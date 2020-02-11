Строительство жилого комплекса на тысячу квартир начали в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки капсулы под строительство крупного жилого комплекса на 1000 квартир с подземным паркингом прошла в Грозном. Послание потомкам подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Во многом это результат плодотворной и качественной работы Ибрагима Закриева в качестве мэра Грозного. Город преобразился до неузнаваемости, стал больше привлекать инвесторов, туристов и представителей бизнеса. Особенно радует, что такая тенденция распространяется на всю республику. Мы видим, что все больше людей заинтересовано вкладывать в республику средства, реализовывать здесь самые масштабные проекты", - сказал на церемонии Кадыров.

Бывший мэр Грозного Ибрагим Закриев подчеркнул, что новый жилой комплекс станет настоящим украшением города.

"Жилой комплекс будет состоять из семи шестнадцатиэтажных и шести двенадцатиэтажных домов, насчитывающих около 1000 квартир. Здесь также предусмотрено создание площадей для торгово-офисных помещений и подземного автопаркинга. Общая площадь данного комплекса составит порядка 90 тыс. кв.м. Что особенно важно, новые высотки будут удачно вписываться в современный облик столицы", - отметил Закриев.

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров назначил Ибрагима Закриева на должность руководителя администрации главы и правительства региона. С 2018 года он был мэром Грозного.