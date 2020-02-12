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Гостиничный комплекс с геометричным фасадом построят на Ленинском проспекте в Москве

Общая площадь объекта составит 33 тыс. кв. м
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Описание
Проект гостиничного комплекса на Ленинском проспекте
© Пресс-служба Москомархитектуры
Проект гостиничного комплекса на Ленинском проспекте
© Пресс-служба Москомархитектуры
Проект гостиничного комплекса на Ленинском проспекте
© Пресс-служба Москомархитектуры
Проект гостиничного комплекса на Ленинском проспекте
© Пресс-служба Москомархитектуры

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Проект гостиничного комплекса на Ленинском проспекте согласован в столичном комитете архитектуры, здание будет выделяться контрастным и геометричным фасадом, сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Гостиницу планируют построить по адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2. Общая площадь здания составит 33 тыс. кв. м. В комплексе для комфортного проживания постояльцев предусмотрены фитнес-центр со спа-зоной, трансформируемые банкетные и конференц-залы, лобби-бар. Также на последнем этаже откроют ресторан авторской кухни с панорамным видом", - говорится в сообщении.

Фронтальные фасады сформируют нависающую структуру на каждом из этажей. Их планируют облицевать панелями из натурального камня таким образом, чтобы цвет менялся от темного к светлому, придавая дополнительный объем всему зданию. Первые два этажа будут практически полностью остеклены. Проектировщиком гостиницы является Blank Architects, заказчик - ООО "Шервуд премьер".

"Здание будет выгодно заявлять о себе как с дальней перспективы для передвигающихся на транспорте, так и с ближайшей перспективы для пешеходов. Центральный фасад имеет нарастающую от этажа к этажу консоль с панорамным остеклением, что придает воздушность и легкость всей конструкции. Первые два этажа отдадут под общественные функции: фитнес-центр, конференц-залы, ресторан и так далее. Также предусмотрен подземный паркинг", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только за новогодние праздники столицу посетили более 5 млн туристов, "потребность в гостиницах неуклонно растет".

Теги
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