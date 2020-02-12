Почти 200 пострадавших от паводка в Амурской области получили средства на покупку квартир

ТАСС, 12 февраля. Средства на покупку новых квартир на сегодня получили на свои счета 195 жителей Амурской области, потерявших жилье во время паводка 2019 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба масштабных наводнений на Дальнем Востоке и в Сибири и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Он также поручил выделить субсидии бюджетам регионов.

"На сегодняшний день уже 195 амурчан получили на свои спецсчета денежные средства для того, чтобы приобрести квартиры. Сейчас продолжается процесс подбора жилья, каждая семья рассматривает все возможные варианты, чтобы улучшить свои жилищные условия, при этом многие стремятся переехать в города. На сегодняшний день уже 47 квартир оплачены - пострадавшие в результате ЧС граждане стали их собственниками", - приводит пресс-служба слова министра соцзащиты населения области Натальи Киселевой.

Всего в 2019 году в результате паводка пострадало 754 дома, в которых проживало 1892 человека. Из них 281 жилое помещение было признано непригодным для дальнейшего проживания. Одна их пострадавших семей отметила новоселье в среду. Это семья Елены Белоносовой Мазановского района. По словам губернатора области Василия Орлова, власти Приамурья получили серьезную поддержку в ликвидации последствий наводнения от правительства России.

Летом и осенью 2019 года регион пережил мощный паводок. Тогда в Приамурье пострадали 329 фермерских хозяйств, подтопило 135 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в области в июле, был отменен только в декабре. Из федерального бюджета Приамурью было выделено 512,5 млн рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт помещений.