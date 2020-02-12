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Единороссы обратятся в ЦБ и кабмин с просьбой добиться снижения ставок по ипотеке

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал реальную ставку по ипотеке с учетом дополнительных затрат на оформление "неподъемными процентами"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил в среду на заседании президиума генсовета единороссов, что партия намерена обратиться в ЦБ и правительство РФ с просьбой добиться снижения банковских ставок по ипотеке.

"Сейчас сложились все условия, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. <...> "Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. Мы обратимся с этим вопросом в ЦБ, в правительство и вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров", - сказал Турчак.

Он добавил, что в 2019 году средневзвешенная ставка по ипотеке составляла около 10%. "Это без учета дополнительных затрат на оформление, которые прибавляют к этой ставке до 2%. Таким образом, реальная ставка по ипотеке в прошлом году составляла у нас в стране около 12% - это просто неподъемные проценты", - подчеркнул Турчак.

"Они [банки] должны понимать, что ипотека - это социально значимый продукт, а не какая-то коммерческая история, и зарабатывать годовые бонусы на лишениях простых людей неприемлемо и по-человечески аморально", - добавил он.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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