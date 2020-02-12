Эксперт: количество застройщиков в России в 2019 году сократилось на 8%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик сообщил, что за 2019 год число застройщиков в России сократилось примерно на 8%.

"Многие говорят, что [застройщики] с рынка массово уходят. Ничего подобного нет. Но мы видим: за год количество брендов уменьшилось на 8%. Но в основном это очень маленькие застройщики, которые заканчивают свой один проект, который они строили, и пока ничего нового не начали" - сказал Холопик на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.