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Хуснуллин назвал страхование жилья одним из источников снижения ипотечной ставки

К возможным мерам по снижению ипотечных ставок вице-премьер отнес также изменение нормативов по банковскому фондированию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ипотечные ставки в России могут быть снижены за счет ряда организационных мер, в том числе изменения порядка обязательного страхования жилья, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечая на вопросы журналистов по итогам селекторного совещания с губернаторами о реализации нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология".

"Я считаю, что [есть] резервы организационные, например, стоимость страхования жилья, которое является обязательным условием [при выдаче ипотечного кредита], но везде разные ставки. Можно прийти к одной ставке, это даст реальное снижение", - сказал он. К возможным мерам по снижению ипотечных ставок Хуснуллин отнес и изменение нормативов по банковскому фондированию. Также серьезной проблемой он назвал возможность для населения перекредитоваться по более низким ставкам. По его словам, пользователи соцсетей отмечали в его аккаунте, что воспользоваться этой возможностью в реальной ситуации крайне не просто.

"Задача наша вместе с Минстроем, Центробанком, с Андреем Рэмовичем Белоусовым найти эти все подходы. Считаю, что эти возможности есть", - заключил Хуснуллин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что текущие ипотечные ставки являются слишком высокими и призвал правительство изменить ситуацию.

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Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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